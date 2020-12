'Pretelli e Salemi, c'è feeling!', Zorzi rivela l’attrazione tra i due

Tra Pretelli e la Salemi c’è feeling! Tommaso Zorzi lo rivela candidamente. Mentre si balla in giardino, l’influencer 25enne non può far a meno di sottolineare come il rapporto tra i due si sia scaldato nella Casa del GF Vip

Tommy nota che Giulia e Pier sono sempre più intimi. Lo sottolinea a tutti, poi prova a indagare con l’ex velino 30enne. Il ragazzo smorza: “Mi trovo bene, ci gioco, mi mette una bella energia, mi piace averla come amica, sono sincero. Con Elisabetta era un’altra cosa, con lei ci capiamo. Che sia una bella ragazza è indubbio, l’ho sempre detto, affetto e amicizia, c’è un bel feeling”.

Ironico Pretelli aggiunge: “Se metto altra carne al fuoco qui, mamma mia…!”. Poi non risponde alla domanda di fuoco di Zorzi: “Quanto vorresti baciare Giulia da 1 a 10?”.

Parla invece a Tommaso del suo blocco con le donne, lui che da due anni e mezzo è single, e di Ariadna Romero, l’ex a cui ha pensato dopo il loro incontro a sorpresa nella Casa, la mamma di suo figlio Leo, 3 anni. Agli altri inquilini lo ha già detto.

Nonostante le sue parole, arriva il bacio della buonanotte con la Salemi. Pretelli si sbilancia un po’. Giulia però, una volta a letto con Stefania Orlando chiarisce: “Non sono la seconda scelta di nessuno”. Non vuole essere il rimpiazzo della Gregoraci e soprattutto rovinare l’amicizia con Pier. Come andrà a finire?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.