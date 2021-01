Pretelli e Salemi sempre più intimi, Giulia: 'Sto per innamorarmi'

Pretelli e la Salemi sono sempre più intimi al GF Vip. Giulia è talmente presa dalla storia con il modello 30enne che ad Andrea Zelletta che la stuzzica, rivela: “Sto per innamorarmi”.

L’influencer 27enne e l’ex velino fanno progetti per una vita a due, l’italo-persiana confessa pure: “Mi sento pronta per una famiglia”. Giulia Salemi non si nasconde, ma non lo aveva fatto neppure due anni fa, quando nella Casa sembrava completamente presa da Francesco Monte. Dice però di essere molto cambiata. A Zelletta che la incalza rivela: “Beh, sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi”.

E’ tutta baci, coccole e abbracci con il suo Pier, che le si concede con grande trasporto. Pretelli le domanda: "Cosa sono per te adesso?”. Lei risponde: ”Sei fondamentale. Sei nato come un amico, uno con cui potevo essere me stessa al 100 per cento e questa è una base ottima e rara, ora sei molto di più, una cosa rara, qualcosa di indefinibile che sta prendendo forma e definizione". Pierpaolo gongola: "Mi piace questa risposta, rispecchia quello che sto provando io, esattamente allo stesso modo. Sei qualcosa di bello che mi è capitato”.

Vivono in una bolla fatta di batticuore e piacere. Pretelli e la Salemi guardano avanti, sicuri che la loro storia continuerà. Giulia in un altro momento della giornata al suo bello svela: ”Penso di essere molto matura per la mia età. Sono cresciuta in fretta, sono diventata presto donna. Oggi non affronto più la vita come una mocciosa. Inizio a crescere e le mie priorità stanno cambiando. Finora mi sono dedicata al mio percorso e a me stessa, ma non ho mai messo basi dal punto di vista affettivo".

Poi la mora sottolinea: ”Ora ho una tranquillità economica, posso pensare di dedicarmi alla famiglia, voglio serenità”. Il ragazzo l’ascolta rapito: forse ha davvero trovato la donna giusta per lui. Chissà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2021.