Pretelli e la Salemi sempre più innamorati: 'Sei il mio fidanzato, il mio amore'

Pretelli e la Salemi, ormai per i fan diventati i ‘Prelemi’, sono sempre più innamorati. Giulia rassicura Pierpaolo e spazza via le sue insicurezze. “Sei il mio fidanzato, il mio amore”, gli sussurra appassionata.

L’ex velino è rimasto spiazzato dai complimenti fatti nella Casa del GF Vip dalla mora 27enne a Zelletta e Andrea Zenga. “Non posso pensare che tu sia insicuro a livello estetico”, gli ha sottolineato nelle scorse ore. Il modello 30enne ha pensato che lei non fosse attratta da lui e le ha anche detto: “Se tu non avessi conosciuto la persona nella casa, fuori a livello estetico non ti avrei colpito. Invece tu a livello estetico mi sei piaciuta subito. Se tu poi mi hai notato è solo perché io ti ho guardato con uno sguardo diverso, è partito da me. Ma ci può stare che io non sia il tuo tipo, però, fuori da qua magari ti piaccio a livello umano, ma lato estetico non ti soddisfo. Magari avrai bisogno di altro. Magari quando avrai bisogno di un piacere estetico, io non te lo potrò dare”.

La Salemi ha controbattuto armata di santa pazienza: “Mi sei piaciuto subito”. L’italo-persiana ha rivelato che non si è fatta subito avanti perché lui era reduce dalla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

La relazione tra i due cresce di ora in ora, in barba a chi pensa che sia solo per gioco, anche tra i gieffini. Giulia Salemi si sbilancia con Pier e non ha problemi ad aprire il suo cuore. “A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi sto sbilanciando è perché provo qualcosa”, gli confida.

E aggiunge: “Era palese che tra noi fosse nato qualcosa, ma volevamo negarlo all’inizio. Mi devi credere quando ti dico che mi piace e che sono arresa. Dio cosa mi aspetta fuori, povera me! Detto questo, tu fino a un mese e mezzo fa dicevi cose pesanti. Mi dicevi che la parte più bella del tuo percorso era già passata, che il meglio era già venuto. Cosa dovrei dire io?”.

E poi conclude ironicamente: “Se non ti fidi di me cambia aria. Non devi essere geloso se faccio un complimento ad un altro. Perché ho detto ad Andrea che ha una bella faccia?! Ma dai smettila”. Pretelli l'ascolta con gli occhi 'a cuoricino'...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2021.