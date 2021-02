Pretelli, scenata di gelosia alla Salemi per Zenga: 'Io quando passa Dayane...'

Pierpaolo Pretelli, nonostante sia bello e muscoloso, è un insicuro, soprattutto in amore. Convinto di non attrarre pienamente Giulia Salemi dal punto di vista fisico, le fa una vera e propria scenata di gelosia nella Casa del GF Vip, tutta colpa degli apprezzamenti che la bella 27enne ha fatto all’amico di entrambi, Andrea Zenga. L’ex velino 30enne è fortemente infastidito dal comportamento della fidanzata. “Io quando passa Dayane mi giro dall’altra parte”, le fa notare incavolato.

Giulia continua a fare molti complimenti a Zenga e Pier non ci sta, alla fine sbotta. Durante il GF Late Show il modello esterna tutto il suo fastidio per la situazione. Fortemente stranito, con il volto scuro, alla Salemi che prova a tranquillizzarlo sottolinea: “Quando passa Dayane io mi giro e non guardo. Basta, non mi va di parlare”.

“Tu sai come sono fatta. I miei occhi sono solo per te. Non essere geloso del nulla”, gli spiega Giulia. Ma Pretelli non la sta ad ascoltare e rimane bloccato sulla sua idea: “Mi dà fastidio. Finché si gioca va bene, però così no”. “Sei fuori strada, stati costruendo tutto”, ribatte l'influencer. “Va bene, allora sto costruendo io”, replica polemico Pierpaolo.

“Quando io ho costruito nella mia testa cose non vere tu me lo hai detto”, gli sottolinea la mora. Pier non approva gli sguardi che la sua ragazza avrebbe lanciato a Zenga. Lei si giustifica: “Ma non sono sguardi di malizia. Non ho guardato proprio nulla: poteva essere vestito o nudo, mi sono girata verso la vetrata…”. Pretelli vuole troncare il discorso e la stoppa: "Basta! Non mi va più di parlarne”. La discussione finisce qui, ma sicuramente della gelosia estrema del 30enne si parlerà anche durante la puntata serale del reality show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2021.