Il primo fidanzato di Belen a Uomini e Donne, ecco chi ha conquistato...

Il primo fidanzato di Belen a Uomini e Donne da Cavaliere del Trono Over fa faville: finora ha conquistato l’attenzione di alcune Dame, ma nessuna sembra aver ancora trafitto il suo cuore. Simone Bolognesi, nato a Riccione il 5 novembre 1975, è un uomo affascinante a cui piace piacere. Albergatore e organizzatore nei locali più trendy e alla moda della riviera romagnola, non è nuovo alla tv. Era già stato al dating show di Maria De Filippi nel 2011, tra i corteggiatori di Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. E’ stato proprio grazie alla popolarità regalata dalla tv che ha conquistato follower: ora è considerato un vero e proprio influencer.

Non ha avuto fortuna in amore ed è alla ricerca dell’anima gemella. In passato, nel lontano 2003, è stato fidanzato con la Rodriguez, appena arrivata in Italia. E’ rimasto con Belen per ben 2 anni, la rottura è arrivata nel 2005, quando l’argentina ha conosciuto Marco Borriello e si è innamorata del calciatore.

Simone su Belen ha rivelato in passato: “Siamo stati insieme due anni dopo il suo arrivo in Italia e prima della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per sette mesi a casa mia. Non parla mai di Riccione, della Romagna e del suo passato qui. Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più fashion che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese”. Ora della showgirl non parla più, si delizia con le Dame in televisione.

Con Daniela, con cui è uscito, è già finita. Gli interessano molto Valentina, alla quale però ha regalato solo un bacio "da 15enni", così lo ha definito lei, e Federica, nonostante le critiche di Gianni Sperti, che non nasconde una certa antipatia nei suoi confronti. Le donne lo guardano attratte ma con un po' di diffidenza: definito il classico playboy romagnolo, non credono che voglia davvero accasarsi a 41 anni. Chissà se accadrà…

