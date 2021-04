Il primo fidanzato della figlia di Madonna è stato un attore molto famoso

Il suo primo fidanzato è stato un attore oggi molto famoso e apprezzato a Hollywood. Lourdes Leon, primogenita di Madonna, ha rivelato che ai tempi delle scuole superiori ha avuto una relazione con Timothee Chalamet, protagonista del grande successo cinematografico di Luca Guadagnino ‘Call Me By Your Name’. I due infatti sono cresciuti a New York e lì hanno frequentato la ‘Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts’.

Tra i banchi è nato un amore adolescenziale: lo ha confermato la stessa modella 24enne, nata dalla relazione da Madge e l’attore di origini cubane Carlos Leon, in una rara intervista concessa alla rivista ‘Vanity Fair’. Lola, come la chiamano amici e familiari, parlando di Timothee ha spiegato: “Lo rispetto molto, siamo stati insieme. E’ stato il mio primo fidanzato”.

Lo stesso 25enne in passato aveva cercato di dribblare le domande sull’allora presunta storia d’amore con la Regina del Pop. Nel 2017 ospite di un programma tv era apparso molto imbarazzato quando il conduttore Andy Cohen gli aveva chiesto proprio di Lourdes. Lui aveva ironicamente risposto: “La prossima domanda, per favore. Me ne vado”.

