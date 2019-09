Per i figli dei vip la scuola è già iniziata. Gli istituti privati come l'American School of Milan frequentata da Santiago, 6 anni, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, hanno già aperto le porte delle loro aule. Il piccolo Santi lunedì primo settembre ha così preso il suo zainetto per una tappa importante: il primo giorno dell'elementary school, come fa sapere nonna Veronica Cozzani che pubblica sul social uno scatto del nipote sorridente all'entrata.

"Buona fortuna per questa tua nuova tappa", scrive nonna Veronica che ha accompagnato Santi a scuola visto che mamma e papà sono impegnati con le prove del Festival di Castrocaro, in onda su Raidue martedì 3 settembre.

Vacanze finite anche per i figli di Gigi Buffon. L'ex moglie Alena Seredova posta sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con David Lee, 9 anni, e Louis Thomas, 11, in divisa e zaino in spalla: "E' iniziata la scuola e rido solo io", scrive ironica la showgirl accanto alla foto. In effetti i suoi due ragazzi hanno l'aria un po' imbronciata.

Scuole francesi invece per Liam, 8 anni, e Tal Harlow, 7, i figli di Claudia Galanti e Arnaud Mimran. I due bambini, accompagnati dalla mamma, hanno iniziato la scuola a Parigi dove la bella paraguaiana ha deciso ormai da un po' di vivere dopo aver salutato Milano.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/9/2019.