L'attore Primo Reggiani diventa padre, la fidanzata incinta di 7 mesi: foto

L’attore Primo Reggiani diventerà padre per la prima volta. La fidanzata è incinta di 7 mesi, è alla 29esima settimana di gestazione. Federica Pacchiarotti in una foto condivisa sul social posa accanto al compagno e mostra, splendida, il pancione in bikini al mare.

Il bebè nascerà a fine settembre, La coppia non svela ancora chiaramente il sesso del nascituro, se sarà una bimba o un maschietto. Federica, pizzicata per le vie della Capitale insieme a Primo dal settimanale Nuovo, aveva fatto intuire, grazie alle forme leggermente arrotondate, che la cicogna fosse già in volo.

Poi è arrivato il suo primo scatto su Instagram al sesto mese di gravidanza, con il ventre prominente per la dolce attesa. Nella didascalia spiccava un cuore celeste: si può supporre che i due siano in attesa di un fiocco celeste…

Reggiani, 37 anni, è legato a Federica Pacchiarotti dal 2019. Il loro pare sia stato un vero colpo di fulmine: poco dopo il primo incontro, sarebbero subito andati a convivere. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora come estetista. L’artista, in passato legato prima a Martina Stella e poi a Costanza Caracciolo, è rimasto ammaliato dalla giovane ragazza ed è con Federica che ha deciso avere il suo primo figlio e formare così la sua famiglia, di cui fa parte anche Mia, uno splendido Bracco di Weimar.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.