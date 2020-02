Primo Reggiani, prima uscita pubblica con la fidanzata Federica Pacchiarotti: foto

Prima uscita pubblica per Primo Reggiani e la sua nuova fidanzata, Federica Pacchiarotti. La coppia è andata a Roma alla prima del musical ‘The Full Monty’. Al teatro Sistina di Roma si sono messi in posa fianco a fianco davanti ai flash per la prima volta. I due hanno scelto look coordinati: entrambi in total black. Lei top, pantaloni a vita alta e cappotto. Lui casual chic con un trench. Il 36enne è apparso molto sorridente. Con Federica ha trovato un grande amore.

Il bel romano, famoso per film cinematografici ma anche per fiction di successo come ‘Una grande famiglia’ e ‘Orgoglio’, era già uscito allo scoperto con la Pacchiarotti all’inizio di quest’anno. Nelle prime ore del 2020 aveva pubblicato un selfie in cui appare mentre si scambia un passionale bacio con la sua dolce metà.

Nel suo passato ci sono tante ex molto famose. A partire da due bionde dello spettacolo: l’attrice Martina Stella e l’ex velina Costanza Caracciolo. Con quest’ultima la relazione si è chiusa nel 2016. Costy, 30 anni, oggi è in dolce attesa della sua seconda figlia. Lo scorso anno ha infatti sposato l’ex calciatore Christian Vieri, da cui ha già avuto la piccola Stella nel 2018.

Scritto da: la Redazione il 23/2/2020.