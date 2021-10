Primo Reggiani per la prima volta sul red carpet con la compagna che l'ha reso padre: foto

Primo Reggiani sfila per la prima volta davanti ai fotografi sul red carpet insieme alla compagna che l’ha reso padre. L’attore fa passerella accanto a Federica Pacchiarotti: i due lo scorso 1 settembre hanno accolto con grande gioia Romeo, il loro primo figlio.

A Roma, alla Festa del Cinema, il 37enne non può mancare alla prima di “Takeaway”, film di Renzo Carbonera, che lo vede nel cast con Paolo Calabresi, Anna Ferruzzo e Libero De Rienzo, scomparso lo scorso luglio a soli 44 anni, nella sua ultima interpretazione da coprotagonista. La pellicola debutta nel concorso di Panorama Italia ad Alice nella città, sezione autonoma della manifestazione e prossimamente arriverà in sala con Fandango.

Primo si regala la prima uscita mondana con la sua Federica al fianco: finora i due non si erano mai mostrati insieme a un evento. Reggiani è legato alla Pacchiarotti dal 2019, della ragazza si sa pochissimo: non appartiene al mondo dello spettacolo, sembra lavori come estetista nella Capitale. Bella, sorridente, si tiene stretta al suo Primo, in passato legato prima a donne famosissime come Martina Stella e poi Costanza Caracciolo. I due sono l’immagine della felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.