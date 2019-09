Prince Zorresi, il fidanzato di Serena Rutelli, vittima di razzismo

Prince Zorresi, il fidanzato di Serena Rutelli, la figlia adottiva 29enne di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli protagonista dell’ultimo GF 16, sul social denuncia di essere stato vittima di un episodio di razzismo. Il ragazzo 21enne, gran lavoratore e sportivo (è anche calciatore), è molto amareggiato per quel che gli è accaduto.

“Ora vi racconto una cosa che mi è successa poco fa e che è più che squallida - dice ai suoi followers Prince Zorresi nelle sue IG Stories - Ero al bar dove ho pranzato. Pranzo qui di solito, vicino al lavoro. C’era un bimbo vicino a me, io stavo scegliendo un pezzo di pizza da portare via. L’ho visto, mi guardava, così in maniera molto simpatica gli ho detto: ‘Vieni qui, scegli tu un pezzo di pizza: quale suggerisci?’. Ci siamo messi a ridere, scherzare, alla fine abbiamo preso quella con il pomodoro. Nel frattempo esce la mamma dal bagno, mi vede, prende il bambino, lo strattona e gli dice: ‘Quante volte ti ho detto che non devi parlare con quella gente lì?!’”.

VIDEO

Il fidanzato di Serena Rutelli è sconvolto per l’episodio di razzismo di cui è stato vittima. “Se per ‘quella gente lì’ intende un ragazzo di colore, io fossi in lei mi vergognerei. Purtroppo del marcio credo ci sia ovunque. Non è che perché una persona sia di colore, debba essere discriminata a priori. Io lavoro, sono un ragazzo normalissimo, porto rispetto a tutti, non ho mai mancato di rispetto a nessuno né ho mai infranto regole. E’ abbastanza squallida come cosa. Spero che per le generazioni future non ci siano più queste tipologie di eventi che sono veramente schifosi e incommentabili”, sottolinea ancora.

Prince ci è rimasto malissimo. Sul suo account racconta l’accaduto. Poi, per fortuna, ritrova il sorriso grazie alla sua Serena e a Cocco, il loro cane.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/9/2019.