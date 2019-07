In occasione del suo sesto compleanno ecco nuove foto del Principe George, nato il 22 luglio del 2013. Il primogenito di William e Kate cresce a vista d’occhio e adesso ha un visetto ancora più simpatico per via dei dentini da latte appena caduti.

Kensington Palace ha condiviso sui suoi account social ufficiali le immagini che ritraggono George mentre gioca nel giardino del Palazzo. A realizzare le foto è stata sua mamma Kate Middleton, 37 anni.

In due immagini il futuro Re d’Inghilterra indossa una maglia della nazionale di calcio inglese mentre si diverte a giocare nella bellissima residenza di Londra. Nell’altra foto invece ha una polo e dei pantaloncini a righe. E guarda fiero direttamente nell’obiettivo.

Scritto da: la Redazione il 22/7/2019.