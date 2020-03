Il Principe Harry è stato vittima di uno scherzo telefonico e ha rivelato al mondo, in modo inconsapevole, di essere “distante dalla maggioranza della sua famiglia”. Questo non farà di certo molto contenta nonna Elisabetta. Il 35enne infatti è stato raggiunto telefonicamente in Canada da due burloni russi, che si sono finti Greta Thunberg, l’attivista contro il cambiamento climatico molto ammirata da Harry. Hanno registrato la telefonata e poi l’hanno pubblicata sul web.

Nell’audio di sente Harry parlare della scelta di abbandonare l’Inghilterra e la famiglia reale per iniziare una nuova vita in Canada con la moglie Meghan Markle, 38 anni, e il loro piccolo Archie, nato meno di un anno fa. “A volte la decisione giusta non è la più semplice. Questa non è stata una scelta facile, ma era quella giusta per la nostra famiglia, quella che mi permetterà di proteggere mio figlio. Credo che nel mondo ci siano molte persone che possano identificarsi con il fatto di mettere prima di tutto la propria famiglia. E’ un po’ difficile, ma inizieremo una vita nuova”, ha detto.

Quando gli è stato chiesto se adesso questa vita sia migliore di quella da reale, ha aggiunto: “Oh no, penso che sia molto meglio. Io sono stato nell’esercito per dieci anni, quindi sono più normale di quello che la mia famiglia vorrebbe credere. Ma ovviamente sappiamo di essere in una posizione diversa ora, questo ci dà la possibilità di dire e di fare cose che non avremme potuto fare in passato”. Parlando invece del caso che ha coinvolto il Principe Andrea, fratello del padre, accusato di essere stato molto vicino al pedofilo Epstein, ha concluso: “Noi siamo inclusivi e ci concentriamo sulla comunità. Quindi siamo completamente distanti dalla maggioranza della mia famiglia”.

