Il Principe Harry andrà al funerale del nonno? Gli ultimi rumour

Dopo la morte del Principe Filippo, Harry e Meghan hanno reso omaggio al marito della Regina Elisabetta. Sulla homepage del sito della loro fondazione, Archewell, è stato infatti messo in bella vista un messaggio che celebra il Duca di Edimburgo, venuto a mancare a 99 anni lo scorso venerdì mattina al Castello di Windosr. “Grazie per il tuo servizio… ci mancherai molto”, hanno fatto sapere i Duchi del Sussex via web. L’attenzione di tutti i curiosi è ora puntata su quanto accadrà al funerale di Philip (questo il nome in inglese del defunto marito della Regina). Harry, che da oltre un anno ha lasciato il grigiume dell’Inghilterra per trasferirsi sotto il sole della California, parteciperà alle esequie? Riuscirà ad evitare la quarantena per potersi unire al dolore del resto della sua famiglia?

A quanto pare il 36enne sta cercando di fare di tutto per poter stare vicino a sua nonna nel giorno del funerale di Filippo, che si terrà in forma strettamente privata proprio per volontà di quest’ultimo (e anche per evitare assembramenti di persone che potrebbero scatenare focolai di infezione da Coronavirus in un Paese che sostanzialmente è ancora in lockdown).

L’altra domanda che si stanno facendo in molti è questa: Meghan Markle sarà al fianco di Harry? Su questa possibilità i dubbi sono ancora più forti. Perché la 39enne è incinta del suo secondo figlio (il primogenito Archie sta per compiere 2 anni) e dovrebbe partorire tra un paio di mesi. Dopo aver subito un aborto spontaneo lo scorso anno, è seguita con attenzione dai medici e sta cercando di evitare stress di ogni sorta. Affrontare un volo internazionale di circa nove ore non è raccomandabile per nessuna donna in avanzato stato di gravidanza. Secondo alcuni beninformati sarà costretta a rinunciare, ma secondo altri non è detto che a sorpresa possa invece palesarsi anche lei alle esequie.

La questione è delicata anche perché Harry, se dovesse riuscire ad esserci, si troverebbe per la prima volta faccia a faccia con il fratello William, sua moglie Kate Middleton, il padre Carlo e la nonna Elisabetta dopo l’intervista-bomba rilasciata più di un mese fa ad Oprah Winfrey. Intervista in cui lui e Meghan hanno lanciato accuse pensatissime nei confronti della monarchia e dei giochi di palazzo di Buckingham Palace, gettando di fatto la monarchia in uno stato di crisi che non conosceva almeno dalla morte di Lady Diana. E’ cosa nota che ormai i rapporti con il resto della famiglia, soprattutto con William e Carlo, siano ridotti ai minimi termini.

Scritto da: la Redazione il 10/4/2021.