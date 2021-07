Il Principe Harry annuncia le memorie: 'Dirò tutta la verità’

Il Principe Harry ha annunciato di stare scrivendo un libro di memorie. Ha promesso di fare un resoconto “completamente veritiero” della sua vita, affrontando sconfitte, lezioni imparate e anche perdite (presumibilmente facendo riferimento alla morte di sua madre Diana). Il reale 36enne ha spiegato: “Lo sto scrivendo non come il principe che sono nato, ma come l’uomo che sono diventato. Ho indossato diversi panni nel corso degli anni, sia letteralmente che figurativamente, e la mia speranza è che raccontando la mia storia, gli alti e i bassi, gli errori, le lezioni imparate, posso aiutare a mostrare agli altri che non importa da dove si viene, abbiamo più cosa in comune di quelle che pensiamo”.

Harry, che ormai vive felicemente in California con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet, dopo aver abbandonato la grigia Inghilterra, ha poi continuato: “Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere quello che ho imparato nel corso della mia vita fino ad oggi e sono eccitato che le persone potranno leggere un resoconto di prima mano sulla mia vita che è completamente veritiero e accurato”.

L’uscita del testo, che è scritto grazie all’aiuto del ghost-writer J.R. Moehringer, dovrebbe arrivare sugli scaffali delle librerie nella seconda metà del 2022.

20/7/2021