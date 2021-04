Il Principe Harry rientrato in Inghilterra: deroga all’obbligo di quarantena

Il Principe Harry è atterrato a Londra. Domenica pomeriggio, intorno alle 2 ora italiana, il 36enne è sbarcato all’aeroporto di Heathrow con un volo diretto da Los Angeles. Ad attenderlo avrebbe trovato la polizia e la sicurezza reale, che con un Suv lo avrebbe portato immediatamente a Kensington Palace. Sabato prossimo potrà partecipare al funerale del nonno Filippo al Castello di Windsor.

Nonostante ci sia un obbligo di quarantena di 10 giorni per chi rientra dall’estero, il Duca del Sussex potrà beneficiare di una deroga per “motivi compassionevoli”. Si è comunque sottoposto ad un tampone prima di imbarcarsi dalla California. Ad accompagnarlo non c’è né la moglie Meghan Markle né il figlio Archie. Il resto della sua famiglia è rimasto sotto il sole della West Coast e non dovrà sorbirsi la fastidiosa pioggerellina inglese. I medici hanno infatti sconsigliato alla Duchessa di volare: è ormai troppo avanti con la gravidanza e salire su un aereo potrebbe recare danni alla bambina che porta in grembo e che vedrà la luce in estate.

Harry sarà così solo quando rivedrà dopo oltre un anno il resto della famiglia reale. E’ infatti dalla fine del 2019 che vive in Nord America: ha abbandonato il grigiore di Londra e ora sembra davvero felice nella sua villa in riva all’oceano.

Secondo il protocollo dovrebbe sedere al fianco del fratello William, 38 anni, durante le esequie. Chissà che questa non possa essere un’occasione per mettere definitivamente da parte i dissapori all’interno della famiglia emersi negli ultimi mesi.

Scritto da: la Redazione il 12/4/2021.