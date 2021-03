Il Principe William è ancora molto arrabbiato con il fratello Harry, ma anche con Meghan Markle, per la loro decisione di lasciare la grigia e piovosa Londra per una nuova vita sotto il sole della California. E ovviamente per l’intervista che hanno rilasciato a Oprah Winfrey, a cui hanno rivelato che all’interno della famiglia reale sarebbero stati fatti commenti razzisti nei confronti della stessa ex attrice americana. Una fonte ha raccontato al ‘The Sunday Times’: “Oltre alla rabbia per come sono andate le cose, William sente l’assenza di suo fratello. Condividevano praticamente tutto delle loro vite, si incontravano quasi quotidianamente e si divertivano anche molto. Questo gli mancherà per sempre”.

William, 38 anni, ed Harry, 36, erano infatti molto legati. La morte della madre Diana li aveva uniti ancora di più. Inoltre il ruolo del primogenito, che un giorno dovrebbe salire al trono d’Inghilterra, è molto delicato e la presenza del fratello era di grande supporto. Sapeva di potersi fidare di lui.

Durante l’intervista rilasciata a Oprah, Harry ha anche sostenuto che sia il fratello che il padre Carlo sarebbero “intrappolati” nel proprio ruolo nella famiglia reale. Non sarebbero insomma liberi di vivere la vita. Secondo qualcuno questo sarebbe vero, secondi altri invece William avrebbe ormai da tempo accettato le regole del Palazzo e sarebbe un po’ rassegnato ad un futuro fatto di regole e rigidi protocolli. “Il suo percorso era già segnato e lui lo ha accettato. Da questo punto di vista è molto simile alla nonna”, ha fatto sapere un altro beninformato.

