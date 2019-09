Il giorno tanto atteso è arrivato. La Principessa Charlotte non vedeva l’ora di andare a scuola e stamattina, 5 settembre, mamma Kate e papà William l’hanno accompagnata insieme al fratello maggiore George al suo primo giorno di lezioni alla Thomas’s Battersea. Si tratta di una scuola privata che ha una retta di oltre 20.000 euro l’anno. La famiglia reale avrà però un piccolo sconto sui costi scolastici di Charlotte (del 2%) visto che si tratta del secondo figlio iscritto.

Nella prima mattinata di giovedì, intorno alle 8.15, il Principe William e Kate Middleton insieme ai figli in divisa hanno fatto il loro ingresso nella scuola, che si trova a Sud di Londra, a circa una ventina di minuti d’auto dalla residenza del Duca e della Duchessa di Cambridge. A differenza degli altri bambini, i quattro sono però entrati da un ingresso secondario.

VIDEO

Ad accoglierli, oltre a una schiera di fotografi e telecamere, c’era la direttrice dell’istituto, Helen Haslem, che si è subito presentata alla secondogenita della coppia reale. Un po’ intimidita, Charlotte le ha stretto la mano. Poi è entrata in classe per conoscere i suoi compagni. Un’emozione grandissima per lei, ma anche per i genitori.

Scritto da: la Redazione il 5/9/2019.