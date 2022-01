E' questa la prova che tra Belen e Stefano è in corso il secondo ritorno di fiamma? De Martino avvistato mentre…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più vicini? Il gossip impazza e arriva la prova, un indizio decisivo, che parrebbe confermare il secondo ritorno di fiamma tra i due, genitori di Santiago, 8 anni. Il conduttore 32enne in palestra si allena insieme a Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, la sorella 32enne della showgirl. L’ex ballerino di Amici, dopo mesi, torna a frequentare gli affetti vicini all’ex moglie 37enne.

VIDEO

Nacho e Stefano in palestra alzano pesi ‘vicini, vicini’ agli ordini di un personal trainer che vuole risultati altissimi da loro. Scherza con Moser, complice, come fosse tornato a essere uno del ‘clan’.

Belen sui social non parla, affida a post criptici il suo stato d’animo. Intanto i rotocalchi raccontano di una sua ‘fuga’ dal napoletano. Il 15 gennaio alle ore 21 l’argentina sarebbe andata da Stefano per cenare con lui. Per stare col suo ex marito, la Rodriguez avrebbe addirittura violato l’isolamento fiduciario per chi torna da viaggi in alcuni Paesi esteri: il 12 aveva fatto rientro dalla vacanza in Argentina e Uruguay. A riprenderla in aeroporto, l’uomo che l’aveva pure accompagnata lì dieci giorni prima: De Martino.

La showgirl sarebbe scesa dall’appartamento milanese del presentatore alle 2 di notte, insieme a lui, per portare il cane del partenopeo, un Labrador, a fare una passeggiata, immediatamente pizzicata dai soliti ben informati appostati davanti all’abitazione.

Che sia tornato il sereno nel loro rapporto pare evidente. Che tutto accada dopo l’addio di Belen con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì lo scorso 12 luglio, sospetto. Come scrive lei stessa: “Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2022.