Provano a rubare nel negozio di Belen, papà Gustavo Rodriguez interviene

Alcuni ragazzi hanno provato a rubare delle costose scarpe dal negozio di abbigliamento di Belen e Cecilia Rodriguez, il ‘Sister’s Market’ aperto il mese scorso a Milano. A raccontarlo è stata la più piccola delle due showgirl argentine nelle sue Instagram Stories. Chechu ha spiegato che fortunatamente a sorvegliare la boutique c’era suo padre Gustavo che ha prontamente fermato i malfattori. “Oggi al ‘Sister’s Market’ sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose e praticamente hanno provato a rubare le scarpe”, ha raccontato la mora fidanzata di Ignazio Moser.

VIDEO

“Dico hanno provato perché per fortuna c’era mio papà e ci sono delle telecamere che hanno ripreso tutto e siamo riusciti in tempo a prenderli, educatamente ovviamente, ma avevano le scarpe addosso e camminavano facendo finta di niente in mezzo alla strada”, ha aggiunto la 31enne.

“Mio padre è riuscito a recuperare le scarpe”, ha sottolineato. Poi ha postato sempre sul social una foto di Gustavo Rodriguez con in mano le scarpe oggetto dell’attenzione dei ladruncoli. Il 62enne appare fiero in posa per l’obiettivo.

Scritto da: la Redazione il 27/1/2022.