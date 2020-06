Pupo favorevole a Giulia De Lellis opinionista del GF Vip: 'Ci vuole una che non ha mai letto un libro'

Pupo sarebbe favorevole ad Giulia De Lellis opinionista insieme al lui del prossimo GF Vip, la prossima edizione del reality che partirà su Canale 5 già il prossimo settembre e di cui Alfonso Signorini, confermassimo al timone, sta definendo il cast. Il cantante sulle pagine di Chi ironizza e dice: "Ci vuole proprio una che non ha mai letto un libro”.

Pupo è stato già confermato come opinionista: “Sono felice che Alfonso mi abbia riconfermato e mi abbia eletto a sua spalla. Siamo compagni di avventura ideali perché in lui convivono l'alto e il basso, la cultura alta e quella popolare, in me convivono il basso e il più basso: lui è colto per definizione, io sono colto sul fatto perché mi faccio beccare sempre, quindi siamo un mix esplosivo, il re e il principe dell’imprevedibilità”.

Da giorni però si ricorrono voci che vorrebbero accanto al 64enne in studio come seconda opinionista Giulia De Lellis, ex concorrente del GF Vip. Enzo Ghinazzi a proposito della mora influencer 24enne fidanzata con Andrea Damante dice: “Ci vuole sicuramente una donna. La De Lellis non mi dispiace perché è brillante, spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social”.

Quando il giornalista gli ricorda però che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai letto un libro, come da lei stessa dichiarato in passato, l’artista ironizza. “Ma tu trovamene una che abbia letto un libro, allora bisognerebbe chiamare la Alberti. Alfonso ha letto tutto, ma anch'io nel mio piccolo ho una libreria con Moravia, Pratolini, Schopenhauer: troppa roba, ci vuole proprio una che non abbia mai letto”, sottolinea Pupo, che strizza l’occhio da lontano alla moretta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2020.