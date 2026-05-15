Quanto è alto Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio? La mamma lo svela in una foto, guarda

- Il 16enne da adolescente è già un vero gigante, ha superato la showgirl 46enne di ben 21 centimetri
- Il ragazzo sovrasta pure il papà 76enne di sette centimetri e continua a crescere…
E’ l’uomo della sua vita, che ama al di sopra di tutto e mette sempre al primo posto. Lei lo chiama “il mio gigante”. Quanto è alto Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio? La mamma lo svela in una foto. Il ragazzo a soli 16 anni, in pieno sviluppo, ha già raggiunto i 195 centimetri.
Nathan Falco ha ormai superato la showgirl 46enne calabrese, che misura in altezza 174 centimetri. Sono 21 i centimetri in più. Sovrasta pure il famoso padre 76enne, alto 188 centimetri, di 7 centimetri. E continua a crescere…
Nei maschi la crescita spesso continua fino ai 18-20 anni circa, ma dopo i 16 anni in genere rallenta parecchio. Se la pubertà è iniziata più tardi del normale, l’adolescente potrebbe avere ancora qualche centimetro “in serbo”. Quindi non è impossibile che possa arrivare a 2 metri o superarli leggermente.
Elisabetta non ne ha mai fatto mistero, ha sempre sottolineato da qualche tempo che il figlio è più alto, e di parecchio, di lei. Con lui cerca di avere un rapporto diretto e aperto. "Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani o distratti. Significa rispettare i loro spazi e i loro tempi, ma esserci sempre quando hanno bisogno, anche solo per un abbraccio. E poi, importantissimo, parlare con loro senza nessun tabù! Ricorda che ogni piccolo gesto quotidiano, anche solo una chiacchierata al volo, è preziosa”, aveva svelato a una follower in una box domande su Instagram tempo fa.