Quanto è alto Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio? La mamma lo svela in una foto, guarda

Il 16enne da adolescente è già un vero gigante, ha superato la showgirl 46enne di ben 21 centimetri

Il ragazzo sovrasta pure il papà 76enne di sette centimetri e continua a crescere…

E’ l’uomo della sua vita, che ama al di sopra di tutto e mette sempre al primo posto. Lei lo chiama “il mio gigante”. Quanto è alto Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio? La mamma lo svela in una foto. Il ragazzo a soli 16 anni, in pieno sviluppo, ha già raggiunto i 195 centimetri.

Quanto è alto Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio? La mamma lo svela in una foto

Nathan Falco ha ormai superato la showgirl 46enne calabrese, che misura in altezza 174 centimetri. Sono 21 i centimetri in più. Sovrasta pure il famoso padre 76enne, alto 188 centimetri, di 7 centimetri. E continua a crescere…

Nei maschi la crescita spesso continua fino ai 18-20 anni circa, ma dopo i 16 anni in genere rallenta parecchio. Se la pubertà è iniziata più tardi del normale, l’adolescente potrebbe avere ancora qualche centimetro “in serbo”. Quindi non è impossibile che possa arrivare a 2 metri o superarli leggermente.

Lei, che ci gioca ancora molto col 16enne, lo chiama "il mio gigante"

Elisabetta non ne ha mai fatto mistero, ha sempre sottolineato da qualche tempo che il figlio è più alto, e di parecchio, di lei. Con lui cerca di avere un rapporto diretto e aperto. "Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani o distratti. Significa rispettare i loro spazi e i loro tempi, ma esserci sempre quando hanno bisogno, anche solo per un abbraccio. E poi, importantissimo, parlare con loro senza nessun tabù! Ricorda che ogni piccolo gesto quotidiano, anche solo una chiacchierata al volo, è preziosa”, aveva svelato a una follower in una box domande su Instagram tempo fa.