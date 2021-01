Quanto guadagna Antonella Elia al GF Vip? Il rumour

Antonella Elia al ‘Grande Fratello Vip’ riveste un po’ il ruolo della ‘cattiva’, questo sembra abbastanza chiaro. Dopo l’ultimo scontro con Samantha De Grenet, piuttosto controverso a causa di alcuni termini usati dalla bionda, il giornalista Roberto Alessi ha ipotizzato che la 57enne di origini piemontesi si sarebbe calata nella parte della ‘disturbatrice’ anche perché la produzione del reality le darebbe un compenso niente male. Si tratterebbe, secondo Alessi, di ben 15mila euro a puntata.

Parlando dell’ex stella di ‘Non è la Rai’ su ‘Libero’, il noto esperto di cronaca rosa ha scritto: “Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, ‘Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva’. Se li guadagna tutti fino all'ultimo centesimo”.

Qualche mese avevano fatto discutere invece alcune indiscrezioni sul cachet di Elisabetta Gregoraci, uno dei concorrenti più in vista dell’edizione in corso del reality. Qualcuno aveva spifferato che all’ex moglie di Briatore sarebbero stati dati tra i 10mila e i 20mila euro a puntata. In più, altri 8mila ogni ospitata successiva alla permanenza nella Casa. Ovviamente però non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale di questi numeri.

Scritto da: la Redazione il 11/1/2021.