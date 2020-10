Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per ogni settimana al GF Vip? Ecco la cifra record

Elisabetta Gregoraci quest’anno, dopo molti no, ha finalmente detto di sì al GF Vip. Quanto guadagna l’ex moglie di Flavio Briatore per la sua partecipazione al reality? Si parla di una cifra record, così scrive il Corriere dello Sport che rilancia le indiscrezioni sul cachet da sogno della showgirl.

Nessuna certezza, ma, stando a quel che scrive il quotidiano, Elisabetta Gregoraci per stare nella Casa del GF Vip si metterebbe in tasca la bellezza di 20mila euro a settimana. Del resto il cachet previsto per i concorrenti varia a seconda della loro popolarità. La mora calabrese 40enne è sicuramente una ‘super’ vip rispetto a molti altri inquilini, quindi per averla nel cast sarebbe stato sborsato un ‘super cachet’.

Non è finita qui. Oltre ai 20mila euro a settimana, una volta eliminata dal reality la mora, ma non solo lei, incasserebbe, secondo contratto, circa 8mila euro a puntata come ospite in studio. Ci sono poi pure le altre ‘ospitate’ che andrebbero a incrementare ulteriormente una somma che, alla fine dei giochi, avrebbe del clamoroso. E tutto per uno show in cui mettersi a nudo ma senza troppo faticare, facendosi spiare 24 ore su 24 e galvanizzando i fan con una liaison che stenta a decollare con Pierpaolo Pretelli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2020.