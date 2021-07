Raffaella Carrà, Maria De Filippi e gli altri vip affranti alla camera ardente per l'ultimo saluto: foto

Tutti vogliono dare il loro ultimo saluto a Raffaella Carrà, la notizia della sua morte, arrivata inaspettata lunedì 5 luglio, ha sconvolto il mondo dello spettacolo, ma non solo. Centinaia le persone in fila, in una coda ordinata, per dirgli addio nella camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma che resterà aperta fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 luglio. La prima ad arrivare è Maria De Filippi, legatissima alla showgirl 78enne, vero mito della tv. Poi tanti altri vip.

La conduttrice è devastata dalla perdita. Accompagnata da Sergio Japino, entra. Cuscini di fiori gialli, il colore preferito di Raffaella contornano il feretro in legno grezzo, come richiesto nelle sue ultime volontà. Nella sala risuonano, come colonna sonora di sottofondo, le sigle storiche dei suoi programmi. Sullo schermo scorrono le immagini delle trasmissioni che l'hanno vista protagonista ci sono anche una serie di foto che la ritraggono nelle diverse fasi della sua lunghissima carriera.

Maria De Filippi entra da un ingresso laterale. Indossa pantaloni neri, camicia bianca e mascherina rossa. Ha lo sguardo triste e perso nel dolore. Si ferma in preghiera per qualche minuto davanti alla bara, assorta.

Maria poi parla anche con gli altri parenti della Carrà: le emozioni sono forti, intense. Per lei Raffaella Carrà resterà per sempre nei cuori di ognuno. Dopo l’intenso raccoglimento, l’omaggio all’amica, va via.

Poco dopo arrivano insieme Pippo Baudo e Renzo Arbore. Sono commossi. Anche loro si fermano a fare le condoglianze a Japino e agli altri famigliari, pregano davanti al feretro.

La camera ardente si popola via, via di persone che non riescono ancora a credere che Raffaella Carrà non ci sia più. Arrivano anche Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, Vladimir Luxuria, Rossella Brescia ed Enzo Paolo Turchi, che con la bionda ballò un irresistibile Tuca Tuca. Il danzatore e coreografo piange e si dispera. Nessuno di loro riesce a trattenere le lacrime.

Gli amici, i colleghi i fan sono sgomenti, affranti. Domani, venerdì 9 luglio, alle 12, si terrà il funerale presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2021.