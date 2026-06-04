Raffaella Fico e Armando Izzo, ritorno di fiamma da sogno: a Positano esplode di nuovo la passione, guarda

La showgirl 38enne e il calciatore 34enne nuovamente insieme, nonostante le parole di lui…

I due hanno trascorso un rovente fine settimana in Costiera Amalfitana tra coccole e baci infuocati

L’amore, a volte, sceglie strade imprevedibili. Raffaella Fico e Armando Izzo sono i protagonisti di un ritorno di fiamma inaspettato e da sogno. Dopo settimane di indiscrezioni, smentite e silenzi, adesso a parlare sono le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Le foto pubblicate dal settimanale immortalano la showgirl e il calciatore durante un romantico weekend a Positano, tra baci appassionati, abbracci senza fine e una complicità che sembra cancellare ogni distanza. Esplode di nuovo la passione.

Raffaella Fico e Armando Izzo, ritorno di fiamma da sogno: a Positano esplode di nuovo la passione

Le immagini raccontano una fuga d’amore in una delle cornici più suggestive d’Italia. Il giornale svela: “Si sono regalati un fine settimana all'insegna della passione, tra baci infuocati, abbracci sensuali, coccole e nuotate nelle acque cristalline”. Raffaella e Armando si lasciano andare a gesti che non lasciano spazio a dubbi.

Eppure, fino a poche settimane fa, tutto sembrava andare in una direzione completamente diversa. Lo scorso aprile era stato proprio il 34enne ad annunciare una pausa di riflessione, dichiarandosi successivamente single e chiedendo rispetto per la propria privacy. Una presa di posizione che aveva sorpreso molti.

La showgirl 38enne e il calciatore 34enne nuovamente insieme, nonostante le parole di lui…

Per Raffaella la separazione sarebbe stata particolarmente dolorosa. Ospite a Verissimo, la 38enne aveva raccontato la fine del rapporto con parole cariche di amarezza, spiegando come tutto fosse accaduto in modo improvviso. Una ferita resa ancora più profonda dal dramma vissuto dalla coppia pochi mesi prima: la perdita del bambino che aspettavano insieme. A dicembre 2024, infatti, i due avevano dovuto affrontare la tragedia dell’aborto al quinto mese di gravidanza. Il piccolo aveva già un nome scelto con amore: Vincenzo Junior.

Secondo quanto racconta Diva e Donna, i due avrebbero trascorso l’intero fine settimana all’interno di un esclusivo hotel della Costiera Amalfitana, concedendosi momenti di assoluto relax lontano dai riflettori. Resta un mistero capire chi abbia fatto il primo passo. Quel che appare evidente è che la voglia di riprovarci avrebbe avuto la meglio sulle incomprensioni e sulle difficoltà degli ultimi mesi.