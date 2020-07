Raffaella Fico ha deciso di ufficializzare la relazione con Giulio Fratini. La showgirl da qualche mese frequenta l’imprenditore 28enne e adesso la coppia è apparsa per la prima volta insieme sul social. A pubblicare lo scatto non è stata però la 32enne partenopea, ma il bel fiorentino, che in una Instagram Stories ha mostrato un momento di relax della coppia in vacanza sulla Costiera Amalfitana.

L’ex gieffina dal canto suo ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti in cui appare da sola, ma le immagini, tiene a specificare, sono state realizzate proprio da Giulio. Accanto alle foto ha infatti scritto: “From Positano with love. Ph. by my hearth (ovvero, ‘foto fatte dal mio cuore, ndr)”. Ovviamente il suo cuore sarebbe proprio il giovane toscano.

Raffaella, che ha già una figlia, Pia, nata nel 2012 dalla relazione con l’ex Mario Balotelli, solo all’inizio di quest’anno aveva raccontato proprio a noi di Gossip.it che la sua bambina le ha chiesto un fratellino o una sorellina, aggiungendo però di essere ancora single. “Mia figlia cresce nel calore della famiglia, quindi mi chiede un fratellino, ma ci vuole un compagno…”, aveva detto in un’intervista rilasciata al nostro sito.

Scritto da: la Redazione il 17/7/2020.