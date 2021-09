Raffaella Fico parla per la prima volta del suo fidanzato Piero Neri al GF Vip: 'Tra noi è amore'

Raffaella Fico parla per la prima volta del suo fidanzato, Piero Neri, al GF Vip. La showgirl si lascia andare alle confidenze e rivela: “Tra noi è amore, mi manca”. Stando a quando svelato da Alfonso Signorini, la 33enne napoletana era entrata nella Casa dicendo di essere single, durante la prima puntata del reality show, però, ha cambiato le carte in tavola, confessando in diretta tv di essere “felicemente fidanzata”.

“Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese. Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata”, ha sottolineato Signorini a Casa Chi il giorno seguente la messa in onda del suo show.

Ora l’ex di Mario Balotelli si apre e al reality racconta del suo nuovo amore. Raffaella parla con Gianmaria Antinolfi, anche lui legato da poco a una persona, e Carmen Russo e rivela: "Ci è venuta un po' di malinconia… Mi sono fidanzata da pochissimo ed è difficile il distacco. Stavamo vivendo i primi momenti insieme…ma tanto quando usciamo loro sono là, li ritroviamo”.

La Fico non si sente libera di vivere la sua esperienza al GF Vip a cuore aperto. “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Stiamo insieme da un mese, ma tra noi c'è amore”, sottolinea sicura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2021.