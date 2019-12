Raffaella Fico, il primo selfie con la figlia Pia: guarda

Raffaella Fico condivide sul suo profilo Instagram il primo selfie con la figlia Pia. Nel giorno del compleanno della bambina, che ieri, giovedì 5 dicembre, ha compiuto 7 anni, la showgirl 31enne decide di pubblicare una foto in cui è ritratta insieme a lei.

Raffaella Fico e la figlia Pia sono bellissime ed è impossibile non notare la loro somiglianza, anche se è evidente pure l’impronta del papà: il primo selfie regala una bella immagine di loro due insieme. “Happy birthday My love”, scrive l’ex gieffina, orgogliosissima della bimba avuta dall’ex Mario Balotelli.

Pure il calciatore non dimentica il compleanno della piccola e dedica un pensiero alla bambina sul social. “Auguri al mio amore. Sei la mia reginetta, ti amo!”, scrive l’attaccante 29enne in una Instagram Story.

Raffaella Fico e SuperMario adorano Pia. Grazie all’amore per lei, hanno messo da parte ogni incomprensione e sono tornati in armonia. Nei giorni scorsi uno scatto che li ritraeva complici condiviso su via web aveva fatto pensare a un ritorno di fiamma della coppia. Raffaella ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo, però ha smentito. Per ora sono solo buoni amici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2019.