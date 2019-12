Raffaella Fico: la verità sul ritorno di fiamma con Mario Balotelli

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La foto dei due complici, condivisa sul social nelle IG Stories dalla showgirl 31enne, ha subito fatto pensare a una inattesa ‘reunion’. La napoletana a “Vieni da me”, ospite di Caterina Balivo, chiarisce tutto e racconta la sua verità sul ritorno di fiamma con il calciatore, padre della sua adorata Pia, 6 anni.

Raffaella Fico svela la verità sul ritorno di fiamma con Mario Balotelli. In tv la conduttrice la stuzzica e le dice: “Sai, quest’anno Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme…”. La mora è imbarazzata, ma replica prontamente: “Il nostro è un rapporto tra due genitori che si rispettano”.

Il pubblico rumoreggia, non le crede, vorrebbe qualche dettaglio in più sulla questione. Raffaella Fico allora aggiunge: “No no no… Quando dico che ci rispettiamo ci rispettiamo in tutti i sensi, davvero”.

“Abbiamo un rapporto stupendo, e questa foto lo prova”, spiega ancora. Ma non va oltre, non si sbottona, anche se di fatto smentisce il ritorno di fiamma con Mario Balotelli.

La Balivo prova a farla parlare e le sottolinea: “Se mio marito fa un selfie così con la mamma dei suoi figli, che io adoro e con cui sono amica, a casa mia non entra più”.

L’ex gieffina sorride, ma non dice una parola di più su SuperMario, con cui, però, è serena e in armonia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2019.