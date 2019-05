Raffaella Mennoia, 45 anni, storica autrice di "Uomini e Donne", sul social racconta di essere ingrassata sei chili in due mesi dopo l'intervento alla tiroide.

La scorsa estate Raffaella ha dovuto subire un intervento per l'asportazione completa della tiroide. A causa dell'operazione, la Mennoia di recente ha preso sei chili. E' ingrassata come racconta lei stessa in alcune stories condivise sul suo profilo Instagram: "Mi sto cucinando un fantastico pesce con il riso - ha esordito l'autrice di "Uomini e Donne" e "Temptation Island" - Dopo tutti i problemi che ho avuto, dopo che ho tolto la tiroide ad agosto, la terapia non è ancora perfetta, la stiamo perfezionando con la mia dottoressa".

"Ho preso sei chili negli ultimi due mesi, sono abbastanza disperata ma vabbé - ha aggiunto Raffaella Mennoia - Mi metto un po’ a dieta. La dottoressa mi ha leggermente modificato la terapia". Raffaella è ingrassata ma a guardare le sue foto social sta molto bene anche così. In vista dell'estate, però, quei sei chili li vuole perdere. La dieta e la cure giuste daranno sicuramente i risultati sperati.

La Mennoia è reduce da un periodo particolare, a causa dei problemi alla tiroide: "Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita… Nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo… Sorridevo e sorrido alla vita", raccontava non molto tempo fa.