Raffaella Mennoia, intervento chirurgico per il braccio destro della De Filippi: come sta ora

Raffaella Mennoia ha subito un intervento chirurgico molto doloroso, così svela ai fan. Il braccio destro di Maria De Filippi, autrice televisiva legata ad Alessio Sakara, è stata ricoverata per quattro giorni in ospedale: sul social racconta come sta dopo l’operazione.

La mora 46enne pubblica una foto in cui indossa ancora il camice dell’ospedale e ha la mascherina chirurgica rigorosamente a protezione sul volto. Al braccio ha ancora la flebo. “Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso…”, rivela la Mennoia.

Combattente nata, grande lavoratrice, orgogliosa dei programmi che firma, tra i quali Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella ha già voglia di riprendere a macinare con la sua professione che ama. “I prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di Amici e ai nuovi cast di Temptation Island. A presto…”, aggiunge.

Raffaella Mennoia non confida la ragione dell’operazione a cui è stata sottoposta. In passato ha raccontato di aver avuto problemi alla tiroide, nel 2018 è finita sotto i ferri per rimuoverla, poi è stata costretta a seguire una dieta ferrea per non prendere peso. Ora un nuovo intervento. Sul social sono molti quelli che le fanno gli auguri di pronta guarigione: Francesco Monte, Francesca Manza, Nicoletta Larini, Sabrina Ghio, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Manila Nazzaro, Elga Enardu e tantissimi altri sperano si rimetta presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.