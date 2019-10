Raffaella Mennoia ha rivelato che suo padre sta male. Per il braccio destro di Maria De Filippi, dal punto di vista privato, non è affatto un periodo semplice. La malattia del padre infatti le sta dando molti pensieri, come traspare dalle Instagram Stories condivise nelle scorse ore e attraverso le quali ha fatto sapere ai suoi follower del problema familiare che sta affrontando in questo periodo.

Sul suo profilo social ha fatto sapere: “Non voglio angosciarvi con dei miei problemi personali e familiari pesanti di questo periodo. C’è mio padre che sta male, ragazzi questa è la vita. Spesso quello che mostriamo su Instagram non è la realtà”. Le difficoltà private potrebbero portarla anche ad abbandonare temporaneamente il suo seguitissimo account. “Diciamo che uso questo social per le cose allegre, se poi non dovessi farcela mi tolgo e non vi racconto tutto del problema familiare che ho in questo momento…”, ha aggiunto.

Dal punto di vista professionale per Raffaella è invece un periodo molto soddisfacente. ‘Temptation Island Vip’, altra creatura della De Filippi a cui lavora, ha infatti registrato ascolti record durante l’ultima puntata. Parlando dello share intorno al 20% ottenuto lo scorso lunedì sera ha fatto sapere: “Grazie mille, abbiamo fatto degli ascolti pazzeschi. Sono davvero molto molto contenta, lo siamo tutti, dopo tanta fatica è normale…”.

Scritto da: la Redazione il 9/10/2019.