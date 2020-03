Raffaella Mennoia, lettera al padre morto: 'Per l'emergenza Coronavirus non posso farti una tomba'

Raffaella Mennoia via social scrive una lunga lettera al padre morto. Chiede scusa all’adorato genitore che ha perso lo scorso 10 febbraio: per l’emergenza Coronavirus non può seppellirlo come vorrebbe. “Ti chiedo scusa se non posso venire a farti una tomba”, confessa la storica autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, braccio destro di Maria De Filippi.

La bella 45enne segue le direttive del Governo. Rimane a casa come è stato richiesto e non può muoversi, è molto addolorata per la grave mancanza, ma promette che sarà la prima cosa a cui si dedicherà appena le sarà possibile.

“Mi avresti detto: ‘Non uscire di casa’. Ti saresti preoccupato molto per me, conoscendomi, la figlia ribelle.. Tra qualche giorno saranno due mesi che non ci sei più e qui papà è diventato tutto più silenzioso tutto più pauroso da quando non ci sei. Non si esce, si sorride poco e si teme per i nostri affetti non solo per la salute… In questi giorni di dolore mi consolo guardando dalla finestra il sole e ti chiedo scusa se ancora non posso venire a farti una tomba, ma, Papà, sto rispettando le indicazioni che mi vengono date”, scrive la Mennoia.

Poi continua: “Sarà la prima cosa che farò appena mi sarà possibile non appena mi sarà consentito”. E infine conclude con grande disperazione: “Spero che nessuno debba affrontare il lutto di un genitore e aver negata la possibilità di fare una tomba o peggio un funerale. IO RESTO A CASA fatelo anche voi per chi amate”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2020.