Raffaella Mennoia aggiorna i follower sulle condizioni di salute del padre: sta ancora molto male. Così svela l’autrice tv 45enne, braccio destro di Maria De Filippi. Vive un momento difficile e complicato della sua vita: è in forte ansia per il suo adorato papà.

A inizio ottobre scorso aveva fatto sapere a tutti, sempre attraverso le sue IG Stories, che il padre stava male. L’uomo non è migliorato, purtroppo. Ed è stato trasferito dall’ospedale in cui era ricoverato, in una clinica.

"Voglio rispondere a tutti e alle centinaia di messaggi che mi sono arrivati relativi alle informazioni che chiedono come sta mio padre - spiega Raffaella Mennoia - Sta ancora molto male”.

“E’ stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata a una struttura a Grottaferrata. Stiamo cercando di capire come evolve la situazione, però non sta sicuramente bene. Volevo ringraziare tutte le persone che mi chiedono quotidianamente di lui”, aggiunge ancora. E’ per questa ragione che ha diradato moltissimo la sua presenza sul social, ora la fidanzata di Alessio Sakara ha altro a cui pensare: incrocia le dita per il suo adorato genitore senza perdere la speranza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2019.