Raffaella Mennoia su Soleil Sorge: 'Machiavellica, non dimentico il suo provino’

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e deus ex machina di ‘Uomini e Donne’, ha parlato con ‘Oggi’ di Soleil Sorge. Quest’ultima, attualmente uno dei concorrenti più chiacchierati dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, ha infatti iniziato la sua esperienza tv come corteggiatrice di Luca Onestini nello show pomeridiano della De Filippi. Raffaella, 47 anni, ha raccontato: “Avrò fatto migliaia di provini ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante”.

“Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”, ha aggiunto. “Le piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei”, ha quindi proseguito.

Raffaella ha definito Soleil ‘machiavellica’, ma ha anche sottolineato che chi l’attacca per quanto successo tra la 27enne e Alex Belli dovrebbe pensare che quello impegnato sentimentalmente era lui, non lei. “Machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 10/2/2022.