Raffaella Fico è davvero felice insieme al nuovo fidanzato Giulio Fratini. La showgirl da qualche mese ha ritrovato l’amore grazie all’imprenditore fiorentino e ora i due non si nascondono più. Qualche ora fa la coppia, che sta trascorrendo una romantica vacanza a Mykonos, in Grecia, si è mostrata fianco a fianco sul social durante un’uscita serale. Pubblicando uno scatto che la ritrae con un vestitino color oro e la carnagione abbronzatissima, la 32enne ha scritto su Instagram: “Me and you”.

Raffaella, che ha una figlia di 7 anni, Pia, frutto della relazione con l’ex Mario Balotelli (appena diventato 30enne), solo all’inizio di quest’anno era super-single e a Gossip.it aveva raccontato che la sua bambina aveva iniziato a chiederle un fratellino o una sorellina.

“Mia figlia cresce nel calore della famiglia, quindi mi chiede un fratellino, ma ci vuole un compagno…”, ci aveva spiegato la mora partenopea. “Sono single e, sì, sto bene così, ma se viene l’amore, ben venga: perché dovremmo rifiutare una cosa così bella e positiva?”, aveva poi aggiunto. A vederla felice accanto a Giulio, sembra già passata un’era geologica.

Scritto da: la Redazione il 12/8/2020.