Raimondo Todaro costretto ad ammettere la fine del suo matrimonio: con Francesca Tocca è addio

Raimondo Todaro finalmente rompe il silenzio. E’ costretto ad ammettere la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. La storia della ballerina con Valentin Alexandru Dimitru nata ad Amici probabilmente è stata fatale: ha dato il colpo di grazia a un legame forse già in crisi ed è arrivato l’addio.

Raimondo Todaro, dopo mesi e mesi di gossip che l’hanno inevitabilmente travolto, sceglie il giorno in cui avrebbe festeggiato il sesto anniversario di nozze con Francesca Tocca per annunciare la rottura definitiva. Scrive un post fiume, dice tutto, ma non usa parole rabbiose nei confronti della donna che gli ha regalato una figlia meravigliosa.

“01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L'amore è strano, delle volte rimane ma prende un'altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”, scrive il danzatore, volto popolarissimo di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Il bel 33enne poi ringrazia l’ex moglie: “Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c'è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l'amore, sempre!”.

Raimondo Todaro non vuole lo scontro, non desidera trovarsi travolto dai rumors maligni. Di Valentin e della storia avuta con la sua ex compagna non fa menzione e prega a chi legge, fan e media, di evitare gli attacchi e le cattiverie, in nome della bambina della coppia che ha bisogno di crescere serena e felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.