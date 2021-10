Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ad Amici arriva il bacio: è ufficiale, sono tornati insieme

Raimondo Todaro e Francesca Tocca ad Amici escono allo scoperto, quasi ‘costretti' da Pio e Amedeo che irrompono nello studio del talent show di Maria De Filippi. Il danzatore 34enne, ex Ballando con le stelle e ora professore nella scuola più famosa d’Italia, e la ballerina 31enne sono tornati insieme: è ufficiale. In tv tra i due scatta il bacio, il pubblico applaude e la commozione è alle stelle per il ritorno di fiamma che regala l’happy end.

Si sono sposati nel 2014, hanno una figlia, Jasmine, che il 23 ottobre ha compiuto 8 anni. Lo scorso anno, a un passo dal sesto anniversario di nozze, l’1 giugno, è arrivato l’addio. Francesca si è legata per un breve periodo a Valentin Alexandru Dimitru, arrivato ad Amici da allievo. La storia, però, dopo solo pochi mesi è arrivata ai titoli di coda. Ora cambia nuovamente tutto: la Tocca e Todaro tornano a fare coppia.

Il loro legame è di quelli intensi. Anche dopo la rottura i due non si sono mai persi di vista, uniti da un sentimento profondo e dall’amore per la figlia. Raimondo sembra che sia stato proprio per starle più accanto che abbia abbandonato dopo tanti anni il programma di Milly Carlucci e accettato di entrare a far parte del cast di Amici. Adesso, grazie a Pio e Amedeo, dopo tanti rumor, arriva un bacio alla luce del sole.

I comici scherzano con entrambi, visibilmente imbarazzati al centro dello studio. La De Filippi ride di gusto. Amedeo ironizza: “Voi non lo sapete, ma Maria ora vi manda a Temptation Island per litigare e poi ci farà far pace a C’è posta per te…”. Poi aggiunge: “Dai, suggellate, datevi un bacetto…!”. E il bocca a bocca, anche se solo a stampo, c’è.

Il pubblico urla entusiasta. Davanti la televisione, però, c’è chi non gradisce. E’ proprio Valentin che tira la sua stilettata nelle sue IG Stories: “Quando chiudi una donna dentro una gabbia di oro, usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali, sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2021.