Raimondo Todaro e Francesca Tocca: 'Nostra figlia ha sempre pensato che non ci fossimo lasciati, ecco perché'

Raimondo Todaro e Francesca Tocca parlano del loro ritorno di fiamma a Chi. Il professore di Amici 34enne, ex danzatore di Ballando con le stelle, e la ballerina 31enne, genitori di Jasmine, 8 anni, rivelano: “Nostra figlia ha sempre pensato che non ci fossimo lasciati”. E svelano il perché.

Si sono baciati in tv grazie alla complicità di Pio e Amedeo, arrivati come un tornado ad Amici, ora la ‘reunion’ è ufficiale. Francesca racconta: “Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. E poi all’inizio dicevo: ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo insieme’. A un certo punto, però, mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo”.

VIDEO

“La bambina è l’unica che non ha mai creduto che ci fossimo separati - spiega Todaro - Francesca e io per l’amore e per il bene che ci siamo sempre voluti e che ci vogliamo, siamo cresciuti insieme, quando, per una serie di motivi, abbiamo capito che il nostro rapporto si stava deteriorando, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che il nostro amore non poteva trasformarsi in qualcosa di brutto. Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati i piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. Intanto Jasmine ci guardava con quella faccia come dire: ‘Voi non è che state tanto bene’”.

Raimondo aggiunge: “Nel 2020 mi hanno operato d’ur- genza, doveva essere una semplice appendicite, è stato ben di più: ho passato sette giorni in ospedale e Francesca, anche se non stavamo insieme, mi ha detto: ‘Sono io la moglie, sto io con te in ospedale’. E ha lasciato la clinica quando l’ho lasciata io”.

I due non avevano detto che si erano lasciati. E’ stato il flirt di Francesca con l’ex allievo di Amici Valentin a fa scoppiare il gossip sull’addio. Riservati, Todaro e la Tocca anche questa volta sono tornati insieme senza dire nulla fino a quando è stato impossibile nascondere la bella notizia. Maria De Filippi ha aiutato molto la ballerina. “Maria ha fatto ben di più, mi è stata sempre vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei, anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato”, sottolinea Francesca. Ha belle parole anche sul marito: “E’ stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2021.