Raimondo Todaro, nuovo amore con la prof de 'L'Eredità'? Sarebbe fidanzato con...

Raimondo Todaro ha un nuovo amore? Sembrerebbe di sì e chi avrebbe voluto vederlo appassionato con Elisa Isoardi rimarrà deluso. Il cuore del ballerino, stando agli ultimo gossip, l’avrebbe conquistato una delle ‘prof’ de L’Eredità. Lei sarebbe la bella Sara Arfaoui: è stato pizzicato con la 25enne nata a Nizza da genitori tunisini dal settimanale Chi. Atteggiamenti intimi, complicità, un bacio e anche una passeggiata mano nella mano nel centro di Roma.

Raimondo ed Elisa hanno danzato in coppia a Ballando con le stelle. Complici e affiatati, hanno fatto pensare a un legame che andasse oltre lo show, nonostante abbiamo sempre sottolineato che la loro era una semplice grande amicizia. Pare proprio sia così. Todaro esce con Sara: la nuova fidanzata del fascinoso 33enne, volto noto della tv, potrebbe essere proprio lei.

Occhi azzurri, capelli mori e fisico statuario, la Arfaoui su di lei in un’intervista a Ok Salute aveva detto: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come ‘diversa’ e mi bullizzassero. Non nego che in passato, di fronte a tutte queste pressioni, mi sia passato per la testa di rifarmi il décolleté, ma alla fine ho sempre resistito alla tentazione”. Oggi è felice di essere bella senza ritocchini: Todaro sarebbe pazzo di lei…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2020.