Ramona Amodeo mamma bis: è incinta del secondo figlio dal marito Luca Cicia

Ramona Amodeo sarà mamma bis. E’ incinta di nove settimane del secondo figlio dal marito Luca Cicia. Dopo la crisi che li aveva spinti a lasciarsi, a ottobre 2018, a poco più di un anno dalle nozze, recuperato il rapporto, i due, già genitori di Annachiara, 2 anni, avranno un altro bebè.

La cicogna busserà ancora una volta a casa di Ramona Amodeo. La 30enne annuncia la seconda dolce attesa sul social. Condivide uno scatto in cui si vede il test di gravidanza positivo e scrive: “Ricordo che alla prima gravidanza feci direttamente una beta, ero quasi certa che aspettassi un figlio. La seconda è stata sicuramente più difficile, sarà stato l’allattamento o un periodo di forte stress non so.... quasi per gioco ultimamente facevo un test ogni mese e la risposta era sempre negativa, una parte di me ci restava male perché oggi per le coppie concepire un figlio non è sempre facile se ne sentono di ogni, anzi oggi è quasi un tabù per le coppie parlare di questo problema o affrontarlo... dall’altra pensavo meglio così ora ‘non è il momento’”.

E continua: “E’ una frase che si sente spesso: ‘non è il momento perché non abbiamo una casa’, ‘non è il momento perché non siamo ancora realizzati lavorativamente’, ‘non è il momento perché ancora dobbiamo laurearci’. Egoisticamente l’essere umano pensa prima a se stesso senza mettere in conto che magari quando è il momento giusto può accadere che i figli non arrivano… I figli sono dei doni di Dio e sinceramente vi dico che in qualsiasi coppia portano prosperità e fortuna”.

Ramona non si perde in chiacchiere e spiega: “Comunque torniamo a noi... questa volta è stato diverso c’erano due linee rosa di cui una un po’ sbiadita, la prima persona che ho scritto è stata un’amica (ho pensato chi meglio di lei ne può capire di linee rosa dopo tre figli). Lei entusiasta: ‘siiiiiii sei incinta!!!!!’. Piangevo incredula, non volevo illudermi.... il pomeriggio siamo andati a fare una beta per accertarci.... e bene sì presto saremo in 4. Valeva la pena condividere questa bellissima notizia anche con voi che mi avete sempre sostenuta e amata anche se tanti dietro ad un telefono: tutto arriva per chi sa aspettare...".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2020.