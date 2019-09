Ramona Badescu incinta a 50 anni: sarà mamma e avrà un maschietto

Ramona Badescu a 50 anni sarà mamma. L’ex showgirl è incinta. I ben informati dicono che avrà un bel maschietto. E’ Diva e Donna a pubblicare in esclusiva una bella foto dove la mora che il 29 novembre prossimo spegnerà 51 candeline mostra un pancione prominente per la gravidanza che sembra ormai quasi agli sgoccioli.

Sposata dal 1996 con un avvocato, Ramona Badescu vive una vita ormai lontana dai riflettori e dalla mondanità. L’ex stella del Bagaglino è stata pizzicata dal settimanale a Roma anche dopo una visita medica, all’uscita, per le vie della Capitale. Incinta e serena, in ottima forma fisica, sta per conoscere il suo adorato bebè. Del resto non ha mai nascosto in passato il desiderio di maternità e finalmente il sogno diventa realtà.

Ramona Badescu, nata in Romania, vive in Italia dal 1990. Dopo tanti anni di popolarità in tv, tra fiction e spettacoli comici, ha lavorato come consigliere per i rapporti con la comunità romena del Comune Di Roma. Ora, a 50 anni, incinta, assapora la gioia inebriante della cicogna che sta per arrivare davanti al suo portone.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2019.