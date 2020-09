Ramona Badescu torna in tv e piange: ecco perché

Ramona Badescu è in lacrime in tv. Piange per il padre malato, che quest’anno non potrà raggiungere in Romania per festeggiare il suo compleanno: l’uomo compirà 89 anni.

E’ disperata perché sarà lontana dal genitore e invece desidererebbe abbracciarlo. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la showgirl 51enne, diventata da poco mamma di Ignazio, spiega: “Purtroppo per quello che sta succedendo adesso per questa bruttissima malattia non ci stiamo vedendo. Sabato mio padre compie 89 anni, ma per evitare il contagio in Romania chiudono le frontiere ed è l’unico anno che non vado dal mio papà”.

“Loro sono stati con me quando ho partorito lo scorso anno, era anche il loro sogno. La famiglia è importante, devo a loro tutto. Ho un papà straordinario, un fratello medico che ora si occupa di lui. Mi fa molto male non poter vedere mio padre e soprattutto che mio figlio Ignazio non possa abbracciare suo nonno”, sottolinea ancora con la voce rotta.

Ramona è triste e avvilita: il Covid le impedirà di stare con il papà. Piange e si commuove anche quando parla della sua maternità inaspettata. “Avevo deciso da quando ero piccola di essere mamma - dice - Prima avevo una bimba pelosa, il mio cagnolino, poi Dio ha voluto che accadesse un miracolo che diventassi mamma di un bambino così bello e dolce”.

Legata ormai da anni a Narcis Godeanu, professore universitario e avvocato da cui ha avuto il figlio, Ramona rivela che anni fa aveva deciso di congelare i suoi ovuli, ma poco prima di iniziare il percorso per la fecondazione assistita, ha scoperto di essere finalmente incinta: “Oggi ancora di più so cosa significa essere mamma. Non è soltanto la vita, c’è anche la vita biologica: se mantieni una vita sana, non fumi, mangi bene, è possibile diventare anche mamma a 50 anni. Ho tenuto molto privata la mia vita da futura mamma e da mamma, mi sembra una cosa molto bella da preservare”.

