Altro che crisi! Raoul Bova e Beatrice Arnera al bacio: sono innamorati come due ragazzini, guarda

Il 54enne e la 30enne in strada si lasciano andare e arriva immancabile la paparazzata su Diva e Donna

Per alcuni tra i due, a causa di una lite, ci sarebbe stato un allontanamento, prontamente smentito dalle foto

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono uniti più che mai. Altro che crisi! In strada, nonostante i fotografi appostati, si scambiano quello che Diva e Donna descrive come “il bacio del vero amore”. Per il settimanale, che li mette in cover, “sono innamorati come due ragazzini”.

Altro che crisi! Raoul Bova e Beatrice Arnera al bacio: sono innamorati come due ragazzini

Il 54enne e la 30enne mentre camminano a Roma si lasciano andare e arriva immancabile la paparazzata. Le foto smentiscono le voci circolate nei giorni scorsi che parlavano di un allontanamento tra i due a causa di una forte lite. E’ tutto falso.

L’attrice e comica pare proprio aver ormai conquistato definitivamente il cuore del collega. Entrambi hanno avuto legami importanti alle spalle, finiti tra chiacchiere e polemiche. Lei con Andrea Pisani, da cui nel 2024 ha avuto Matilde. Lui con Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni. Bova è anche padre di Alessandro Leon e Francesco, 26 e 25 anni, nati dal matrimonio con Chiara Giordano. La bufera però è passata.

Il 54enne e la 30enne in strada si lasciano andare e arriva immancabile la paparazzata su Diva e Donna. Per alcuni tra i due, a causa di una lite, ci sarebbe stato un allontanamento, prontamente smentito dalle foto

Il primo bacio pubblico immortalato racconta una relazione che procede a gonfie vele, a prova di gossip. E se l’Arnera ha deciso di dire addio ai social, è stato forse per la tempesta di odio ricevuta. “I social sono un luogo fertile per l’odio. Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio”, ha detto a Donna Moderna. Ha parlato di “accanimento” frutto di “una radice patriarcale”. Lei adesso vive una dimensione serena con Raoul e guarda avanti serena e ponderata.