Raoul Bova e Beatrice Arnera ormai inseparabili a Roma: la storia d’amore prosegue a gonfie vele, foto

- L’attore 54enne e la collega 30enne, imbacuccati per il freddo, di prima mattina fanno colazione al bar
- Erano stati visti insieme per la prima volta lo scorso ottobre: dopo 6 mesi l’intesa è perfetta
La temperatura al mattino è ancora rigida, nonostante il sole e la primavera appena iniziata. Raoul Bova e Beatrice Arnera sono ormai inseparabili: a Roma vanno a fare colazione insieme al bar. L’attore 54enne e la collega 30enne, imbacuccati, sorridono affiatati e si baciano: iniziano la loro giornata senza perdersi di vista, così li immortala Chi.
La loro storia d’amore, venuta alla luce lo scorso ottobre, quando sono stati pizzicati per la prima volta ‘vicini vicini’ a cena, dopo sei mesi prosegue a gonfie vele. L’intesa è perfetta. Raoul parer essersi messi definitivamente lo scandalo che lo aveva travolto per i messaggi vocali, diventati di dominio pubblico, inviati alla giovane Martina Ceretti. Anche la rottura con Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni, inizialmente chiacchierata, si è risolta nel migliore dei modi.
Con Beatrice Bova sta bene. Lei è madre di Matilde, venuta alla luce nel 2024. Il suo ex Andrea Pisani è uscito devastato dal loro addio. Lei, però, guarda avanti con l’artista conosciuto grazie alla fiction “Buongiorno mamma!”.