Raoul Bova e Beatrice Arnera ormai inseparabili a Roma: la storia d’amore prosegue a gonfie vele, foto

L’attore 54enne e la collega 30enne, imbacuccati per il freddo, di prima mattina fanno colazione al bar

Erano stati visti insieme per la prima volta lo scorso ottobre: dopo 6 mesi l’intesa è perfetta

La temperatura al mattino è ancora rigida, nonostante il sole e la primavera appena iniziata. Raoul Bova e Beatrice Arnera sono ormai inseparabili: a Roma vanno a fare colazione insieme al bar. L’attore 54enne e la collega 30enne, imbacuccati, sorridono affiatati e si baciano: iniziano la loro giornata senza perdersi di vista, così li immortala Chi.

Raoul Bova e Beatrice Arnera ormai inseparabili a Roma: la storia d’amore prosegue a gonfie vele

La loro storia d’amore, venuta alla luce lo scorso ottobre, quando sono stati pizzicati per la prima volta ‘vicini vicini’ a cena, dopo sei mesi prosegue a gonfie vele. L’intesa è perfetta. Raoul parer essersi messi definitivamente lo scandalo che lo aveva travolto per i messaggi vocali, diventati di dominio pubblico, inviati alla giovane Martina Ceretti. Anche la rottura con Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni, inizialmente chiacchierata, si è risolta nel migliore dei modi.

L’attore 54enne e la collega 30enne, imbacuccati per il freddo, di prima mattina fanno colazione al bar

Con Beatrice Bova sta bene. Lei è madre di Matilde, venuta alla luce nel 2024. Il suo ex Andrea Pisani è uscito devastato dal loro addio. Lei, però, guarda avanti con l’artista conosciuto grazie alla fiction “Buongiorno mamma!”.