Raoul Bova e Beatrice Arnera si regalano una fuga d’amore in Sicilia: il pancino sospetto accende i rumor, foto

Il settimanale mette la coppia sulla copertina del settimanale e lancia la 'bomba'...

La comica 30enne è in dolce attesa? Al momento lei e il 54enne rimangono in silenzio e si fanno vedere unitissimi

Baci, abbracci, coccole sotto il sole e un dettaglio che non passa inosservato. Raoul Bova e Beatrice Arnera si prendono la copertina di fine primavera di Diva e Donna e fanno sognare i fan con una romantica vacanza in Sicilia che profuma di amore e potrebbe anche nascondere una dolce sorpresa. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale che accende i riflettori su un particolare che cattura l’attenzione: il ventre leggermente arrotondato e 'sospetto' della 30enne. “Spunta il pancino”, scrive il magazine, alimentando le voci di una possibile gravidanza.

Raoul Bova e Beatrice Arnera si regalano una fuga d’amore in Sicilia: il pancino sospetto accende i rumor

Nelle immagini esclusive pubblicate dal settimanale, l’attore appare sereno e innamorato accanto alla sua compagna. I due si lasciano andare a gesti affettuosi e tenerezze senza nascondersi, confermando una complicità che, mese dopo mese, sembra diventare sempre più forte.

“Alla vigilia dell’estate un colpo di scena bollente. Raoul Bova e Beatrice Arnera, ormai inseparabili, si sono concessi una romantica fuga d’amore in Sicilia. Tra coccole, abbracci e baci appassionati, lui sfoggia un fisico d’acciaio e lei...”, si legge anche sul profilo social ufficiale del settimanale.

La storia tra Raoul e Beatrice è uscita allo scoperto nel settembre 2025 e da allora i due non si sono più separati. Una relazione vissuta inizialmente con grande discrezione, ma che oggi appare sempre più solida e importante. Per Beatrice, già mamma della piccola Matilde, nata due anni fa dalla relazione con il comico Andrea Pisani, si tratterebbe del secondo figlio. Per Bova, invece, sarebbe un nuovo capitolo in una vita familiare già ricca di affetti. L’attore è infatti padre di Alessandro e Francesco, 26 e 25 anni, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano, e di Luna e Alma, 10 e 7 anni, nate dall’amore con Rocío Muñoz Morales, con cui la rottura è stata cruenta e contornata da tanti gossip.

Al momento i diretti interessati hanno le bocche cucite. Eppure quel pancino immortalato dagli obiettivi dei fotografi lascia degli interrogativi. Semplice effetto delle pose rubate sulla spiaggia o no? Per ora resta il mistero.