Raoul Bova il 14 luglio compie 48 anni e con l'avvicinarsi del mezzo secolo fa un bilancio della sua vita e racconta quanto la maturità lo abbia cambiato. Intervistato da Vanity Fair, l'attore rivela anche di aver un ottimo rapporto con l'ex moglie Chiara Giordano, madre dei suoi due primi figli, Alessandro e Francesco. Mentre lascia trapelare che con l'ex suocera, l'avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace i rapporti non sono poi così distesi.

Raoul nell'intervista racconta che il primogenito Alessandro si è diplomato quest'anno e che andrà all'università a Milano per coltivare la sua passione artistica. Di recente sul social l'attore e l'ex moglie Chiara Giordano hanno postato alcune foto che li ritraevano felici e sorridenti a una mostra del figlio. Clima sereno anche durante il compleanno del secondogenito Francesco: "Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte", dichiara Bova.

In merito alle dichiarazioni rilasciate dalla ex suocera Annamaria Bernardini de Pace su Libero ("Per quanto lo possa disistimare, Bova è il padre dei miei due nipoti, e in quanto loro padre lo rispetto"), l'attore commenta: "È una cosa bella da dire? Non credo. Comunque le cose vanno come devono andare. Se oggi i miei figli mi stimano e abbiamo un bel rapporto è perché ho rispettato una coerenza, quello che ho promesso l’ho mantenuto. Se oggi posso imporre loro qualcosa è perché, dal momento zero, ho detto che sarebbero stati i figli alla pari delle altre due, o del terzo, del quarto, del sesto… Non diventeranno mai figli di serie B".

Raoul, dopo due maschi, ha avuto due femminucce dall'attuale compagna Rocìo Munoz Morales: "Ringrazio Dio di aver conosciuto sia l’universo dei bambini che quello delle bambine, è stata un’opportunità meravigliosa - afferma - Con i maschi c’entravano molto le mie proiezioni, il rapporto con mio padre. Con le femmine l’affetto, le dolcezze… Mi sento completo".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 14/8/2019.