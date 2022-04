Tutti pazzi di Raoul Bova, il suo debutto in Don Matteo fa il botto di share

Raoul Bova può gioire, sono tutti pazzi di lui. Il suo debutto nei panni del fascinoso Don Massimo in Don Matteo fa il botto: l’esordio dell’attore nell’iconica serie tv di Rai Uno cattura 6 milioni 486mila spettatori e il 31.1% di share, superando i dati già ottimi della scorsa settimana, quando la fiction si era fermata al 28,8% di share.

Raoul ne era convinto. “Piacerà anche senza Terence Hill”, aveva sottolineato a Fanpage. Nel spiegare la sua affermazione, aveva chiarito: “Credo che chi ama una serie, continuerà a guardarla per quegli ingredienti che ha sempre trovato interessanti. Don Matteo parla al cuore e intrattiene, fa sorridere, fa passare una bella serata allo spettatore”.

Bova conquista, bello e intrigante, forse ancora di più nel ruolo da religioso. Don Massino in qualcosa lo rappresenta, il suo lato spirituale si è fortificato in questi ultimi anni. “L’ho sempre avuto, però sicuramente la morte dei miei genitori (nel 2018 e nel 2019, ndr) e poi la pandemia, sono stati dei momenti molto bui per me. Non sapevo come fare, come reagire. E anche se sono sempre stato fortunato ad avere accanto la famiglia e le persone che amo, con la perdita di mia mamma ho barcollato, mi sono sentito solo sulla Terra, anche se soli non siamo mai e loro ci restano sempre nel cuore”, ha rivelato a Vanity Fair.

Continuerà con le fiction d’azione, dal 18 maggio sarà su Canale 5 nella serie Giustizia per tutti, per la prima volta sul set con la compagna Rocìo Munoz Morales, ma prestare il suo volto in Don Matteo 13 rende Raoul Bova felice e gli ascolti lo incoronano già alla sua prima apparizione.

