Clamoroso! Raoul Bova è il 'nuovo' Don Matteo

Raoul Bova è il ‘nuovo’ Don Matteo. L’attore nella tredicesima stagione della famosa serie tv prenderà il posto di Terence Hill. La notizia lascia a bocca aperta. Il suo ingresso dovrebbe avvenire nel quarto episodio, quando l’attore 49enne dovrebbe subentrare all'artista 82enne.

La Rai ancora non ha ufficializzato il cambio di testimone. Secondo Tv Blog, però, dopo 12 anni, Terence Hill, attore volto indiscusso della serie, lascerà la canonica al sex symbol Raoul Bova, che indosserà così l'abito talare, nei panni di un giovane, irresistibile e fascinoso sacerdote.

Terence Hill lascia, proprio come aveva fatto in Un Passo dal Cielo, fiction come Don Matteo prodotta da Lux Vide. In quel caso a subentragli è stato Daniele Liotti, ora acclamatissimo dal pubblico che lo premia a suon di share.

Raoul Bova, che ha catturato tutti in tv con la recente fiction Buongiorno Mamma, in onda su Canale 5, in cui interpretava il ruolo di Giulio Borghi, diventerà il protagonista di Don Matteo, fiction che non dovrebbe cambiare titolo. Questa non è l’unica novità riguardante la serie: ci sarà pure il ritorno in pianta stabile di un altro volto noto, Flavio Insinna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2021.